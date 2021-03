A pioneira Maria Julieta do Nascimento Santos, de 61 anos, morreu nesta sexta-feira 26, vitima de complicações causadas pela Covid-19 em Vilhena.

Maria era mãe do policial civil José Dorival do Nascimento e sogra do escrivão de policia Laudionor Conceição Nunes Santos atuantes em Vilhena. A pioneira deixa cinco filhos, 10 netos e um bisneto.

Em solidariedade a perda da família o Sindicato dos Policiais Civis de Rondônia (Sinpol- RO) emitiu uma nota de pesar.

>>> Veja nota na integra

A diretoria do Sindicato dos Policiais Civis de Rondônia (Sinpol-RO) se solidariza com a família e amigos, pelo falecimento de Maria Julieta do Nascimento Santos, aos 61 anos, ocorrido nesta sexta-feira 26, em Vilhena, em decorrência de complicações causadas pela Covid-19.

A Senhora Maria é mãe do agente de polícia José Dorival do Nascimento, membro da diretoria desta Entidade Sindical e sogra do escrivão de polícia Laudionor Conceição Nunes Santos, ambos lotados em Vilhena.

Consternada, a diretoria do Sinpol-RO clama a Deus para que dê força para seus familiares e amigos, e, ao mesmo tempo, pede ao pai celestial que receba a alma de Maria Julieta do Nascimento Santos em seu reino de glória.

A Diretoria