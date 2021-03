Durante toda a tarde desta sexta-feira (26) a população de Porto Velho acompanhou de qualquer ponto da cidade mais um incêndio de grandes proporções que colocou à prova a eficiência dos Bombeiros Militares do Estado de Rondônia, servidores públicos do Governo do Estado que compõem a Secretaria de Estado de Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec).

Pelas redes sociais, muitas pessoas registraram a intensidade do fogo e principalmente o volume de fumaça, que assustou pela tonalidade escura. A eficácia dos bombeiros em situações de incêndios de alta proporção ficou uma vez mais evidente. Os militares iniciaram a ocorrência de combate ao incêndio numa loja de pneus na confluência das avenidas Nações Unidas e Jorge Teixeira, em Porto Velho, por volta das 14:30h.

mais de 40 militares se engajaram na operação. O trabalho começou pouco depois das 14h e só foi controlado à noite

Nessa ocasião, eles usaram a auto-escada Magirus para debelar o fogo que durou mais de duas horas. Ela tem 60 metros e alcança prédios de até 20 andares. Densos rolos de fumaça preta cobriram as nuvens sobre aquela área da capital. A operação de rescaldo só terminou às 19h. Na loja havia combustível e estoques de pneus. Neste sábado (27), em consequência da reignição, as guarnições novamente estiveram no local do incêndio para realizar o resfriamento.

O plano de chamada do CBM-RO trouxe o reforço de soldados do município de Candeias do Jamari (a 18 Km de Porto Velho) para Capital. Ao todo, mais de 40 militares se prontificaram a trabalhar e atuaram conforme operação evoluía.

Apoiado pela 17ª Base Logística (17ª BaLog) subordinada à 17ª Brigada de Infantaria de Selva, o CBM-RO executou um trabalho conjunto que também teve a colaboração da Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia (Caerd). Para dar conta da missão, o CBM-RO chamou até mesmo soldados que estavam de folga.

O fogo de grande intensidade não se propagou a estabelecimentos vizinhos. A 17ª Ba Log enviou para o local duas viaturas (VTR) cisternas na atividade com quatro militares, que mantiveram o reabastecimento d’água nos veículos do CBM-RO.

A Caerd forneceu aproximadamente 72 mil litros d’água para controlar as chamas. Foram feitos três reabastecimentos para cada VTR do Exército Brasileiro (12 mil litros em cada).