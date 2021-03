O Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), encaminhou para Vilhena mais de mil testes rápidos para realização da “Segunda Campanha de Testagem” executada pela prefeitura do município, com início nesta terça-feira (10).

A campanha seguirá até o dia 1º de abril, com horário para atendimento no formato drive-thru, das 13h30 até às 18h, em frente à Câmara Municipal dos Vereadores. Somente serão testados pacientes que estiverem apresentando sintomas do novo coronavírus ou os que tiveram contato recente com pessoas positivadas.

O Estado encaminhou para vários municípios, o teste do tipo antígeno com o intuito de manter um controle da disseminação do vírus, uma vez que a testagem consegue identificar a contaminação do SarsCov-2 entre dois e sete dias, logo no início do contágio.

Segundo a assessoria do município, a Secretaria Municipal de Saúde conta com mais cinco mil testes em estoque, entre os novos recebidos para detecção do antígeno (vírus) e os testes rápidos de sangue que oferecem resultados em até 15 minutos. A meta é utilizar 20% deste material até a próxima quinta-feira e controlar o restante para os próximos meses, a fim de garantir capacidade de testagem nas unidades de saúde, visto que a cada dia cerca de 50 novos suspeitos são registrados.

O resultado das testagens será informado via telefone, podendo ser no mesmo dia ou no seguinte. Os pacientes positivados serão encaminhados pela equipe de saúde, para o Ambulatório da Covid-19, onde serão atendidos e orientados pelos médicos.