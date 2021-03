Durante o período compreendido entre às 00h00 desta quinta-feira (1) até as 23h59 do domingo (4), a Polícia Rodoviária Federal executará em todo o território nacional a Operação Semana Santa.

Historicamente, o feriado de Páscoa resulta em aumento da circulação de pessoas e veículos em rodovias federais, seja por motivos religiosos ou por demandas particulares, como visitas a familiares ou viagens turísticas. Ainda que o fluxo de trânsito tenha diminuído, em virtude dos efeitos sociais e sanitários da Pandemia do Coronavírus (Covid-19), cabe à PRF zelar pela rodovia, garantindo segurança pública e mobilidade nas rodovias e estradas do país.

Em consequência dos fatos acima narrados, foram planejadas dezenas de operações a serem executadas na malha viária rondoniense, no âmbito das 4 Delegacias estrategicamente distribuídas no estado (Porto Velho, Ariquemes, Ji-Paraná e Vilhena).

As atividades de policiamento e fiscalização receberão reforços de policiais de folga e também daqueles que, em virtude de necessidades organizacionais, realizam serviços administrativos.

O resultado das ações será divulgado, em princípio, 48 horas após a finalização das atividades operacionais, podendo haver antecipações ou atrasos a depender dos cenários verificados.

ORIENTAÇÕES GERAIS

Ciente de que todos são importantes no combate à pandemia do Coronavírus e que a população rondoniense possui informações suficientes para, de maneira consciente, evitar a proliferação do vírus em nosso estado, a Polícia Rodoviária Federal emite orientações gerais para aqueles que necessitem utilizar as BRs no feriado:

Manutenção Preventiva: antes de viajar, o planejamento é fundamental. Procure o profissional ou oficina de sua confiança e realize a inspeção de segurança (check-up) do veículo. Atenção especial para sistema de iluminação, freios, amortecimento e principalmente condições dos pneus, visto os riscos de aquaplanagem devido às intensas chuvas no Inverno Amazônico.

Cinto de segurança: o uso do cinto de segurança salva vidas. Respeite a lotação máxima do veículo, indicada no documento do automóvel e conferível pelo número de cintos de segurança disponíveis. Crianças devem ser transportadas nos assentos adequados para a idade, seja o bebê conforto, cadeirinha ou assento de elevação.

Dúvidas e informações: Em caso de dúvidas e informações de caráter geral, o usuário da rodovia pode procurar auxílio nos postos da PRF e por meio das redes sociais. Em caso de urgência e emergência, o número para ligações é o 191.