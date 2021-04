A prefeita de Cerejeiras, Lisete Marth (PV), postou um vídeo na rede social Facebook, neste sábado, 03, manifestando solidariedade às famílias que perderam entes queridos ao longo dos últimos dias. “Foi uma semana de muita tristeza, de muita dor. Não está sendo fácil”, lamentou.

Em seguida, ela enumerou as ações da semana, começando por informar que fez amplo relatório ao governador do Estado e ao secretário estadual de saúde, detalhando a situação do Município com relação a pandemia e pedindo apoio.

Lisete declarou ter participado de reunião on-line com o dirigente da SESAU, junto com o corpo técnico do órgão estadual e do Município, informando que o governo disponibilizou 200 testes rápidos para a Covid, que serão aplicados em driver-thru a ser realizado nos próximos dias. A ação contará com participação efetiva de técnicos do governo.

Ela também relatou que solicitou junto a empresas a aquisição de testes, e que as pessoas que forem confirmadas com a doença nos exames irão receber medicamentos e atenção especializada.

Ao todo serão mais de 1.000 testes aplicados na ação, que conta com apoio e doações de empresas e sindicatos da cidade. Lisete garantiu que o Município também comprou testes, que devem ser entregues no final da semana que vem.

A prefeita destaca o apoio que vem recebendo de deputados estaduais da região neste momento crítico.

Finalizando, Lisete Marth recomenda às famílias e ao povo de Cerejeiras a continuar seguindo as recomendações de prevenção, como uso de máscaras, álcool em gel e distanciamento social, assim como pediu para que as comunidades religiosas mantenham as orações.

BOLETIM

Conforme constatou o Extra de Rondônia junto ao Boletim Epidemiológico divulgado pela prefeitura neste domingo, 4, Cerejeiras contabiliza, até o momento, desde o início da pandemia, 1.714 casos confirmados, sendo desse número 469 ativos (457 em tratamento domiciliar, 03 na UTI Vilhena, 01 enfermaria Clinica do Hospital Bom Jesus de Vilhena, 02 na UTI Cacoal e 06 enfermaria clinica Cerejeiras), 37 mortes, 208 pacientes curados e 2.709 descartados (leia mais AQUI).