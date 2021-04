A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Rondônia executou, entre os dias 1 e 4 de abril, a operação Semana Santa 2021.

As ações de prevenções à violência no trânsito e promoção da segurança viária nas rodovias federais no nosso estado, mesmo com o aumento do fluxo de veículos em comparação ao mesmo período do ano passado, apontam considerável diminuição no número de acidentes.

Durante a operação, em 58 comandos policiais realizados, 2280 pessoas e 1731 veículos foram fiscalizados, apresentando um aumento de 72% e 73%, respectivamente, em relação ao ano anterior. Outro dado que merece destaque é a quantidade de acidentes ocorridos nesse período: no total, houve o registro de 7 acidentes (1 considerado grave); uma diminuição, em números totais, de 50% comparado com 2020.

A PRF também registrou um acréscimo de 13% nas autuações aplicadas aos condutores. Entre as infrações cometidas estão: alcoolemia (13 casos – aumento de 117%); o não uso de cinto de segurança (177 flagrantes – aumento de 177%); e a não utilização dos dispositivos de transporte de crianças (33 infrações – acréscimo em 120%).

Entretanto, houve expressiva diminuição na ocorrência de ultrapassagem em locais proibidos, manobra diretamente relacionada aos acidentes resultantes em vítimas fatais. Foram registradas 80 multas em 2021 contra 147 ocorridas em 2020, diminuição de 46%.

Diante desses dados apresentados, nota-se que a intensa e expressiva presença policial, distribuída em pontos estratégicos, associado à conscientização e responsabilidade dos nossos motoristas e demais usuários foram determinantes para manutenção da segurança do trânsito nesse feriado.

A PRF continuará presente e atuante em todas as BRs que cruzam nosso estado para promover segurança pública e viária, reafirmando, assim, nosso compromisso com a sociedade rondoniense.