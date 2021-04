A ex-prefeita de Cacoal, Glaucione Rodrigues Neri, concedeu ampla entrevista exclusiva ao Extra de Rondônia, que será publicada, na íntegra, às 9h desta sexta-feira, 16.

Glaucione fala de tudo: faz um breve relato de suas ações à frente do Executivo Municipal cacoalense e comenta a prisão sob acusação de corrupção que a tirou das eleições municipais de 2020.

Para ela, “foi uma verdadeira arapuca para me tirar da política. Não só do empresário, mas acredito ter uma vertente política e venho sempre falando isso. Fui extremamente injustiçada com toda essa situação”.

A ex-prefeita também rebate declarações, faz uma análise dos quase quatro meses de mandato do prefeito Adailton Fúria (PSD), comenta o polêmico caso das casas populares, analisa seu futuro político e fala do seu relacionamento com o deputado Cironé Deiró após a polemica de sua nomeação na Assembleia Legislativa de Rondônia.

E alerta: “há um grupo político neste estado que mata a mãe por causa do poder”.

Não esqueça: a entrevista será publicada, na íntegra, às 9h desta sexta-feira, 16.