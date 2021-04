A reportagem do Extra de Rondônia confirmou a pouco instantes que o homem atingido com vários tiros na tarde desta sexta-feira, 16, num bar na Avenida 1705, no bairro Jardim Primavera, em Vilhena, morreu assim que deu entrada no pronto-socorro do Hospital Regional.

A vítima foi identificada como Elcio Felipe Correa, de 39 anos. O assassino chegou numa bicicleta, deixou nas proximidades e foi a pé até ao bar, onde ao avistar a vítima sacou a arma de fogo e atirou por varias vezes.

Após cometer o crime, o assassino pegou a bicicleta e fugiu tomando rumo ignorado.

A Polícia Militar atendeu a ocorrência e faz buscas pela região na tentativa de localizar o homicida.