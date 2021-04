Um fato ocorrido no final da tarde desta segunda-feira 26 pode definir a indicação do senador de Rondônia na função de relator da CPI da covid-19, que será decidida nesta terça-feira 27.

De acordo com a imprensa nacional, o favorito para a indicação, senador Renan Calheiros (MDB), foi declarado impedido por liminar expedida pela justiça federal de Brasília, em ação movida pela deputada federal de São Paulo, Carla Zambelli (PSL).

A suspeição se dá por motivo que o Extra de Rondônia antecipou no sábado, que é o fato de Calheiros ser pai do governador de Alagoas, o que poderia afetar sua isenção no caso das investigações da CPI se estenderem para as unidades da federação, como está definido nas atribuições da Comissão.

Outra alegação seria a de que Renan Calheiros responde a vários processos que tramitam no STF, passado que também foi citado na reportagem do Extra de Rondônia.

Com essa reviravolta o nome de Marcos Rogério (DEM), senador por Rondônia, cresce nos bastidores da CPI, posto ser alternativa mais indicada neste panorama para equilibrar as forças.

A definição do cenário acontece oficialmente na sessão inicial da CPI, na tarde de terça-feira 27, após a votação da presidência.