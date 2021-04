Com o objetivo de contratar temporariamente profissionais da área da educação, a Prefeitura de Candeias do Jamari, no estado de Rondônia, torna pública a realização de um novo processo seletivo.

Conforme a publicação do certame, esta seleção disponibiliza 54 vagas para os seguintes cargos: Professor Pedagogo – anos iniciais (25); Professor de Língua Portuguesa (1); Professor de Matemática (1); Professor de História (1); Professor de Geografia (1); Professor de Ciências (1); Professor de Educação Física (6); Professor de Língua Inglesa (1); Pedagogo com especialização em Supervisão Escolar (17).

Para participar, é necessário que os candidatos possuam graduação em nível completo, com licenciatura plena ou pós-graduação na área de interesse. Quando contratados, os profissionais serão beneficiados com salários que correspondem aos valores de R$ 1.803,90 a R$ 2.886,24, acrescido de outros benefícios, e a jornada de trabalho semanal para o exercício de suas funções varia de 15 a 40 horas.

As candidaturas devem ser realizadas no período de 29 de abril a 3 de maio de 2021, exclusivamente de forma virtual, por meio do endereço eletrônico do Município. Não haverá cobrança de taxa de participação. Os candidatos inscritos serão avaliados mediante análise de títulos, de caráter classificatório e eliminatório.

O prazo de validade deste processo seletivo será de um ano, contado a partir da publicação do edital de homologação do resultado final no Diário Oficial dos Municípios, podendo ser prorrogado por igual período.