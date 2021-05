Na semana passada, o Indicador ESALQ/BM&FBovespa (Campinas – SP) do milho atingiu a marca histórica de R$ 100/saca de 60 kg – novo recorde real da série histórica do Cepea. A baixa oferta do cereal no mercado spot nacional é o principal fator de sustentação.

Segundo pesquisadores do Cepea, apesar de a colheita da safra verão estar na reta final, muitos produtores estão afastados das vendas, preocupados com o desenvolvimento das lavouras de segunda temporada, que pode ser prejudicada pelo clima seco.

Já compradores mostram necessidade de recompor estoques. No Paraná, a disputa pelo grão está acirrada, e colaboradores do Cepea indicam que, em alguns casos, as intenções de venda atingem R$ 110/sc.