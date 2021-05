A classe política de Pimenta Bueno se organiza no sentido de reconquistar cadeiras no Poder Legislativo do Estado, espaço que o Município perdeu nas eleições passadas, depois de várias legislaturas consecutivas com representante da cidade no Parlamento.

Nos bastidores da política pimentense há pelo menos seis nomes cotados para concorrer a deputado estadual, vários deles com experiência no exercício de cargo eletivo ou mesmo exercendo mandato.

A lista começa com o vereador e apresentador de TV, Sóstenes Silva, do PP, que chegou a ser prefeito interino do Município num momento de crise política na cidade. Apesar de ter conseguido permanecer no cargo legislativo, segundo informações pode enfrentar restrição de ordem jurídica em eventual projeto político para as eleições estaduais.

O vereador Marcelo Stocco (PTB) vem de uma família tradicional do empresariado rondoniense, consolidada no mundo dos negócios. Apesar de ser seu primeiro mandato em cargo eletivo, ele tem experiência em gestão pública, tendo sido secretário municipal de Ação Social na gestão passada, executando um bom trabalho. O setor social é um aspecto importante de sua vida pública, e Marcelo também tem no currículo a fundação da Comunidade Terapêutica Vinde, referência no Estado no atendimento de moradores de rua e dependentes químicos. Foi o segundo vereador mais votado nas eleições do ano passado.

O também vereador Rafael de Paula, do Patriota, é servidor público municipal e foi o campeão de votos nas eleições de 2.020. Já tinha sido bem votado em 2.016, ficando como primeiro suplente. Entre 2.017 e 2.018 foi secretário municipal de Saúde, tendo bom desempenho, o que acabou refletindo nas urnas. Seu mandato tem sido pautado em ações voltadas ao setor que conhece bem, mas ele também vem atuando em outras áreas.

O ex-deputado estadual Só na Bença, do MDB, fez um mandato de certa forma produtivo, porém não conseguiu permanecer no cargo quando tentou reeleição, em 2.018. Líder evangélico, ele tem procurado se articular para tentar voltar ao poder, mas vai enfrentar concorrência muito acirrada dentro de seu reduto eleitoral, o que pode limitar bastante suas chances.

O também ex-deputado Jean Mendonça, do Podemos, que também foi prefeito do município, é outro que tenta retornar ao poder, mas tem contra si um passado de muita controvérsia no aspecto judicial, inclusive com afastamento do exercício do mandato em histórico, ocorrido no ano de 2016. Mesmo assim, faz parte de clã político tradicional na região, e tem seus seguidores. Se conseguir registrar normalmente eventual candidatura, é um candidato de potencial considerável.

Finalizando a lista há o Democrata Sergio Tobias, conhecido como “Serjão”, que foi reeleito vereador no ano passado indo muito bem na disputa. A aprovação popular de sua atuação na Câmara Municipal o entusiasma para tentar o salto à Assembleia Legislativa. É um nome de peso, que faz a disputa se tornar ainda mais concorrida.