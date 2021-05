Em reunião realizada na manhã de quarta-feira 12, na sede da Superintendência do Sebrae de Rondônia, uma comitiva de vereadores de Cerejeiras acertou com a instituição agenda a ser realizada na cidade na próxima segunda-feira 17, ocasião em que haverá uma audiência para apresentação do programa “Cidade Empreendedora” ao Poder Legislativo e à comunidade em geral.

Do encontro participaram o superintendente do Sebrae Daniel Pereira, o presidente da Câmara Municipal DJ Samuka (PTB), além dos vereadores Valdecir Sapata (PSB), Marcão da Rádio (MDB) e Dione Ribeiro (DEM). O programa “Cidade Empreendedora” já foi apresentado às autoridades do executivo nos 52 municípios de Rondônia, e agora inicia sua apresentação aos representantes do legislativo e sociedade em geral.

O objetivo da reunião era definir a data da exposição da iniciativa do Sebrae, que com esta ação dá início a uma série de ações do gênero, voltadas ao poder legislativo. A idéia de começar por Cerejeiras partiu de Daniel Pereira, que começou sua trajetória política naquele município na década de 90, quando se elegeu vereador, e a partir daí alcançou o cargo de governador do Estado.

“Tenho um carinho muito grande por Cerejeiras, cidade e população com os quais até hoje mantenho um forte vínculo de gratidão e afeto, e nada mais justo do que começar esta fase do projeto do Sebrae pelo município que me projetou para a vida pública”, disse Pereira em vídeo produzido especialmente para anunciar o lançamento da ação.

Por sua vez o vereador DJ Samuka, falando em nome do grupo, destacou a atitude do Sebrae através de seu superintendente, ressaltando que a proposta visa organizar e dinamizar todas as áreas do setor produtivo de Cerejeiras, dando ênfase aos pequenos empreendedores, o que dará uma nova dimensão a economia local, gerando novas oportunidades de emprego e renda.

A vídeo-conferência está marcada para segunda-feira, às 09h, com transmissão pelas redes sociais e a presença dos nove vereadores, empresários, autoridades municipais e técnicos do Sebrae, além do próprio superintendente Daniel Pereira.