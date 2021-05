Já foi assinada a ordem de serviço para a implantação de melhorias no local onde ocorre a feira livre do Bairro Centenário em Rolim de Moura. Para a obra que vai contemplar o bloqueteamento do espaço, iluminação e construção de banheiros, a deputada Jaqueline Cassol (PP-RO) destinou emenda de aproximadamente R$ 700 mil.

De acordo com o secretário municipal de agricultura Dionísio Pereira Braga, popular “Goiaba”, a construtora responsável já está autorizada a iniciar as obras. Na noite de segunda-feira 17, a deputada visitou os feirantes para falar dessa novidade pessoalmente e ver de perto o espaço onde as barracas são montadas.

De acordo com o presidente das feiras dos bairros Aguinaldo Lacerda, são cerca de 180 produtores familiares que usam o espaço para a venda da produção agrícola. “Há anos nós produtores sofremos nesse espaço, principalmente no período chuvoso quando o chão fica liso e perigoso, além da falta de banheiros. Essa obra vai facilitar o nosso trabalho e ainda poderemos oferecer mais conforto aos consumidores com um melhor espaço para a compra”, comemorou o presidente Agnaldo Lacerda.

O secretário Goiaba agradeceu o apoio da deputada Jaqueline Cassol. “A deputada está de parabéns na escolha da destinação de recursos. Esses produtores merecem trabalhar com mais conforto”, disse o secretário.

A execução da obra é de responsabilidade da Prefeitura de Rolim de Moura e o prazo de execução é de 150 dias. A Feira do Centenário ocorre todas as segundas-feiras das 15h às 21h.