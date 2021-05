Cotado para participar da sucessão estadual, Hildon Chaves (PSDB) sinalizou mudança de planos e deverá cumprir o mandato de prefeito de Porto Velho até o fim.

A notícia vem circulando nos bastidores da política rondoniense, e o que se diz também é que Chaves deve compor com o senador Marcos Rogério (DEM), que está articulando pré-candidatura ao governo de Rondônia. Consultados, interlocutores do próprio PSDB confirmam a informação ao Extra de Rondônia.

O engajamento de Hildon neste projeto tem endosso do ex-senador Expedito Júnior, liderança tradicional do PSDB rondoniense, que tenta emplacar candidatura ao Senado.

Conforme interlocutores, Hildon tem metas a alcançar à frente do Executivo porto-velhense, investindo em infraestrutura e com um grande empreendimento no Complexo do Madeira, entre outros planos.

No final de semana, reportagem do site Folha de São Paulo informou que Marcos Rogério, defensor do Governo na CPI da Covid, teria confirmado o apoio do presidente Bolsonaro em suas pretensões ao Palácio Rio Madeira (leia mais AQUI).