O vilhenense Evandro Padovani (PSL), secretário de Estado da Agricultura, esteve no município de Alto Paraíso neste sábado, 29, ocasião em que conversou com a reportagem do Extra de Rondônia a respeito de temas voltados à pasta que comanda e política.

A visita ao município do Vale do Jamari foi para prestigiar a instalação de uma empresa de porte do setor do agronegócio na cidade, evento que contou com a participação da classe política local, empresários e lideranças da região.

Padovani falou das conquistas do setor produtivo ao longo dos anos, destacando investimentos públicos, de agentes financeiros e as ações do Estado. Ele defendeu que o governo deve trabalhar no sentido, principalmente, de não atrapalhar os produtores, e de cumprir as ações de suporte que lhe competem.

“E isso estamos fazendo de forma positiva, colhendo dividendos em diversos segmentos. Nosso agronegócio vai muito bem, a piscicultura é referência nacional, e temos ações de fomento voltadas para atender uma ampla gama de atividades”, destacou.

Ele falou com orgulho do anúncio feito esta semana pelo Ministério da Agricultura confirmando que Rondônia é considerada zona livre de aftosa em nível internacional, o que irá dinamizar ainda mais os negócios com o comércio exterior.

A confiança do setor financeiro com a classe produtiva e a estabilidade de Rondônia foi exemplificada com a citação dos investimentos feitos pelo Banco do Brasil na cidade de Alto Paraíso, na ordem de R$ 10 milhões aos quais os produtores da região tiveram acesso. “Não é à toa que o próprio superintendente do banco está aqui na cidade nesta manhã”, destacou.

Evandro Padovani também aproveitou a vinda ao município para conhecer a Fazenda da Esperança São Francisco de Assis, instituição ligada a Igreja Católica voltada a recuperação de dependentes químicos.

Ele ficou encantado com as instalações do centro e se comprometeu em conceder apoio através da assistência técnica da Emater e investimentos. “Temos que apostar nesta área, tão importante para a recuperação de vidas e reestruturação de famílias”, destacou.

POLÍTICA

Sobre política, Evandro declarou que é pré-candidato a deputado federal e que, por enquanto, não tem pretensão de deixar o PSL. Na eleição de 2018, ele disputou o mesmo cargo e “bateu na trave”, conseguindo obter 26.656 votos, ficando como suplente.

“Ao contrário, estou até mesmo interessado em assumir o comando do diretório regional da legenda”, acrescentou, complementando, porém, que “estarei aonde o presidente Jair Bolsonaro concordar que eu esteja”.

Ele acredita que o trabalho realizado junto ao setor produtivo o credencia para tentar alçar ao cargo de parlamentar federal, “onde poderei trabalhar ainda mais pelos produtores de Rondônia”.