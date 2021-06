A operação Corpus Christi 2021, realizada pela PRF em todo o território nacional, teve início às 00h00 desta quarta-feira (02) e seguirá até às 23h59min do domingo (06).

Neste período, a Polícia Rodoviária Federal promoverá reforço concentrado no policiamento ostensivo preventivo em locais e horários de maior incidência de acidentes graves e de criminalidade, de acordo com as estatísticas, para garantir aos usuários das rodovias federais segurança, conforto e fluidez do trânsito.

O Corpus Christi é um evento baseado em tradições católicas realizado na quinta-feira seguinte ao domingo da Santíssima Trindade, que, por sua vez, acontece no domingo seguinte ao de Pentecostes.

No Brasil, é um dos feriados cristãos mais comemorados, com missas, procissões e eventos especiais. O feriado de Corpus Christi, assim como todos aqueles próximos aos finais de semana, também é caracterizado pelo aumento do fluxo de veículos e de ônibus de passageiros nas rodovias federais.

Para redução dos acidentes, a PRF contará com reforço do efetivo nas rodovias do estado. Os policiais estarão focados em fiscalizar e coibir as infrações de maior incidência de acidentes, em especial as ultrapassagens proibidas, excesso de velocidade e embriaguez ao volante.

Orientações de Segurança

Uma viagem segura começa antes de pegar a rodovia. Para o motorista que pretende viajar neste feriado, é essencial que faça a manutenção preventiva do seu veículo, verificando freios, suspensão, pneus e conferindo se possui todos os equipamentos obrigatórios, como estepe, macaco, chave de roda e triângulo.

As ultrapassagens proibidas são as grandes responsáveis pelos acidentes graves nos trechos de pista simples. Somente ultrapasse quando a sinalização permitir e quando tiver certeza de que a manobra é segura.

Utilize sempre o cinto de segurança, inclusive para os passageiros do banco de trás. Observe as regras para o uso da cadeirinha para as crianças.

Restrição de Tráfego

Neste feriado não haverá restrição de tráfego para os veículos de carga com dimensões e peso excedentes.

>>>Vídeo: