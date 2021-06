O deputado estadual Marcelo Cruz conversou brevemente na tarde desta quinta-feira, 3, com a reportagem do Extra de Rondônia acerca da nova fase em que o Patriotas está prestes a ingressar, com a perspectiva de filiação do presidente Jair Bolsonaro à legenda.

Segundo ele, a possibilidade coloca o partido num outro patamar da política nacional, e certamente terá reflexos em Rondônia, onde hoje a tendência é de adesão do governador Marcos Rocha à sigla, seguindo Bolsonaro.

O Patriotas de Rondônia é presidido no Estado pelo parlamentar, e conta entre seus filiados a primeira-dama Luana Rocha.

“Hoje podemos dizer que o momento é muito positivo e alimenta nosso anseio por conquistar mais espaço político, mas prefiro deixar as coisas acontecerem primeiro, antes de comemorar”, comentou Cruz.

Ele prefere esperar a confirmação das tendências que estão se configurando, e após isso prometeu conceder entrevista completa sobre os projetos eleitorais do partido para o próximo ano.