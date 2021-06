Reeleito com o dobro dos votos que obteve na eleição anterior, o vereador Edmilson Facundo (PSL), acabou conquistando também o apoio de seus pares e foi escolhido como gestor do Poder Legislativo no primeiro biênio da legislatura atual em Alto Paraíso.

Além de cultivar a harmonia interna da Casa de Leis e uma boa relação com o Executivo, com a salvaguarda de manter a isenção e autonomia entre os Poderes, o presidente quer deixar como legado ações de melhora na infraestrutura da Câmara de Vereadores de Alto Paraíso, que carece de instalações mais adequadas para atender suas funções.

Por isso ele está com projetos encaminhados neste sentido, e pretende fazer a instalação de uma subestação de energia para suprir a demanda elétrica do prédio, iniciativa que já está em andamento, inclusive com dotação orçamentária definida.

Facundo também está abrindo licitação para contratação de empresa de engenharia para elaborar projeto de ampliação das instalações do Parlamento, além de promover uma necessária reforma de do telhado, que hoje apresenta muitos problemas de infiltrações.

A ampliação pretendida compreende a construção de três salas, área de recepção com espaço para galeria de retratos, construção de garagem e bloqueteamento do pátio. “Tudo isso será feito em etapas, com licitações em separado, de acordo com nossa disponibilidade de recursos”, explica. A meta é conseguir dar conta do projeto em sua totalidade ao longo do restante do biênio 2.021/2022.

Ele também pretende adquirir uma caminhonete para servir aos deslocamentos dos vereadores pela área rural, posto que o Legislativo só dispõe de carros baixos, inapropriados para este tipo de viagem.

O presidente também tem metas com relação a melhorar o quadro de pessoal para dar suporte aos demais vereadores, porém há impedimentos decorrentes da pandemia que não permitem a realização de concursos. “Estamos pesquisando a possibilidade de estabelecer contratos de estágio para conseguir cobrir esta lacuna”. Ainda sobre recursos humanos, a Câmara tem investido em cursos de capacitação e qualificação de seu quadro efetivo, que conta com 14 servidores.

Sobre as relações institucionais, Edmilson destaca o bom diálogo com o Executivo, que acontece dentro dos critérios de independência e soberania, garantindo ações positivas para a comunidade. Da mesma forma, a relação interna da Casa é mantida na base do “respeito e direitos iguais para todos os vereadores”.

O presidente também destaca que seu mandato individual conta com suporte do deputado federal Coronel Chrisóstomo (PSL), que destinou através dele cerca de um milhão de reais em verbas, somando a legislatura anterior e a atual; assim como o suporte dado pelos deputados estaduais Eyder Brasil (PSL) e Alex Redano (PRB), com mais de meio milhão de reais em verbas.

O presidente considera que a experiência de comandar o Poder Legislativo é uma grande oportunidade para um político aprender e servir à comunidade, e garante estar totalmente confortável na função.