Um homem identificado por Valter Machado de Lima, de 39 anos, foi executado com pelo menos três tiros na cabeça.

O crime aconteceu na manhã desta segunda-feira, 21, numa casa na Avenida 1507, no bairro Cristo Rei, em Vilhena.

Conforme informações de um vizinho, que é amigo da vítima, ele estava em casa quando escutou cerca de três disparos de arma de fogo e saiu para averiguar, quando avistou um homem montando numa moto e saindo do local em alta velocidade.

O amigo ainda conta que, o assassino chegou no imóvel que é do irmão da vítima e o chamou para conversar, quando ele saiu no portão, o autor sacou a arma provavelmente uma pistola e começou a disparar contra Valter que correu e caiu na frente de um carro que estava estacionado na garagem, o assassinato entrou atrás e disparou várias vezes na cabeça da vítima.

O Corpo de Bombeiros foi chamado, mas quando chegou apenas constatou que a vítima estava morta.

A Polícia Militar isolou a área para o trabalho da Polícia Técnica Científica (politec), depois o corpo será liberado para a funerária de plantão fazer a remoção.

Ainda não há nenhuma informação sobre a motivação do crime, mas a vítima é conhecida como “Valter do Assosste” por morar no bairro Assossete e teria envolvimento com coisas ilícitas.