Foi identificado como Edelson Melo da Silva, de 38 anos, o assaltante que morreu durante uma perseguição policial que aconteceu no final da manhã desta quinta-feira, 08, próximo ao posto de combustíveis Trevo, em Vilhena.

Edelson, que é era suspeito de ter praticado o assalto no qual o carro que conduzia foi roubado de um taxista próximo ao município de Comodoro/ MT, iniciou uma fuga alucinada ao passar pelo posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF), localizado no km 01 da BR-345 e acabou perdendo o controle do carro enquanto era acompanhado pelos federais, que já tinham ciência do roubo do referido veículo.

Lançado para fora o automóvel durante a capotagem, Edelson morreu na hora e teve seu corpo removido por uma funerária de Vilhena, porém, até o momento não se sabe onde de fato ele residia e se será sepultado no município.