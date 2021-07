Uma moradora da Travasse 826, no bairro Alto Alegre, teve a residência invadida e um televisor de 50 polegadas furtado em plena luz do dia em Vilhena.

De acordo com o registro do caso, a vitima saiu de casa as 06h de quinta-feira, 22, e percebeu a presença de um homem desconhecido na frente do imóvel, que ao lhe ver saiu caminhando pela rua disfarçadamente.

No momento, a vítima não desconfiou da situação e ao retornar por volta do meio dia, encontrou a porta da sala arrombada e constatou que seu aparelho televisor de 50 polegadas havia desaparecido.

Apesar do tamanho do aparelho, ninguém viu a ação do criminoso, que possivelmente chegou e saiu do local a pé. A Polícia Militar foi acionada e registrou o caso.