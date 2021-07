“Nem todo dia lembramos dos agricultores, mas é indiscutível que eles estão presentes em nossas vidas diariamente, seja por meio do pequeno produtor de leite, que levanta antes do sol, até o grande empreendedor do agronegócio, que investe seus recursos e sonhos para que Rondônia seja forte na produção”, afirmou Luiz Paulo Batista, advogado e secretário-geral dos Progressistas em Rondônia, ao celebrar o “Dia do Agricultor”, comemorado no dia 28 de julho, em todo o país.

O Partido Progressistas (PP) tem em seus quadros diversas lideranças do setor do agronegócio e, em nome da também presidente estadual da sigla, deputada federal Jaqueline Cassol, Luiz Paulo parabeniza a todos os agricultores de Rondônia, que são a força da economia e o orgulho dos rondonienses.

Esta semana, Luiz Paulo está na região de Monte Negro, onde cumpre agenda em visita a correligionários e recepção de novos filiados. O dirigente do partido afirma que a sigla está aberta a boas lideranças, comprometidas com o desenvolvimento social e econômico do Estado, especialmente visando à formação de nominatas para a Câmara Federal e Assembleia Legislativa do Estado.

“Estamos conversando com as pessoas, ouvindo a população e as lideranças que as representam e isso vai resultar numa grande união de ideias e pessoas de bem para trabalhar por Rondônia e pelos rondonienses”, afirmou Luiz.

O advogado, que tem 42 anos, também é jornalista e hoje vive em Cacoal, já confirmou que colocará seu nome à disposição dos Progressistas como pré-candidato a deputado estadual.