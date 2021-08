Na manhã deste domingo, 1, à Polícia Militar recuperou um veículo com sinais de adulteração no bairro Teixeirão, em Cacoal.

De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais já haviam recebido informações sobre a circulação do automóvel na cidade há alguns dias, e na manhã de hoje em um patrulhamento de rotina pela Avenida das Comunicações um Chevrolet Celta com as mesmas características foi avistado e abordado.

Contudo, em consulta através da placa NCF-3652, de Porto Velho, foi constatado que tratava-se do mesmo veículo que os investigadores receberam a denúncia.

O condutor do automóvel relatou que havia trocado uma motocicleta Falcon no valor de R$ 7 mil pelo carro. Porém, não sabia dizer quem era a pessoa com quem ele fez negócio.

Mediante a situação, o condutor e o veículo foram encaminhados a delegacia de Polícia Civil onde foi feito o registro da ocorrência.