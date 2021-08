No sábado, 31, a Polícia Federal (PF) e a Força Aérea Brasileira (FAB), contando com apoio do GEFRON/MT, realizaram mais uma operação de enfrentamento ao tráfico internacional de drogas pelo modal aéreo.

Nesta ação conjunta, foram apreendidos em uma aeronave modelo CESSNA 182P, em Colniza, localizada na divisa de Rondônia com o Mato Grosso, aproximadamente 324 kg cocaína.

A FAB identificou sobrevoando o espaço aéreo brasileiro em Rondônia uma aeronave sem plano de voo e determinou o pouso. No local os federais encontraram os pacotes de droga acondicionadas no interior da aeronave.

Essa atividade faz parte de esforço conjunto e integrado das forças envolvidas para a repressão a voos ilícitos de pequenas aeronaves carregadas com drogas oriundas dos países produtores vizinhos.

Os procedimentos legais e administrativos foram lavrados na superintendência da PF em Rondônia, onde as investigações e as diligências continuam no intuito da identificação dos demais envolvidos.