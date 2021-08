Na manhã desta sexta-feira, 06, um acidente de trânsito envolvendo dois carros deixou uma pessoa ferida no entroncamento da Avenida São Paulo com a Rua Antônio Deodato Durce, no Centro de Cacoal.

De acordo com informações levantadas pela reportagem do Extra de Rondônia, o veículo Celta seguia pela Av. São Paulo, quando em dado momento foi atingido por um Siena, que seguia pela Rua Antônio Deodoro Durce.

Devido ao impacto, o condutor do Siena sofreu um ferimento na cabeça e apresentava intenso sangramento na região, sendo preciso ser conduzido ao hospital, porém, devido haver apenas uma Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros para atender a demanda do município, a vítima foi socorrida por funcionários de um hospital particular, que se comoveram com a situação devido se tratar de um idoso.

A Perícia Técnica também foi acionada e realizou os trabalhos de praxe para a liberação do trânsito.