A Câmara de Vilhena realizará, na manhã desta terça-feira, 10, a 19ª sessão ordinária do ano, ou a 2ª do segundo semestre do ano, com uma pauta recheia de projetos de leis que serão discutidos e votados em plenário.

Contudo, há dois requerimentos, apresentados pelas vereadoras Nica Cabo João (PSC) e Clerida Alves (Avante), que serão debatidos na sessão solicitando informações da gestão do prefeito Eduardo Japonês (PV)

O requerimento de número 24 solicita ao prefeito que informe quais providências foram tomadas quanto à falta de medicamentos, como Retemic e insumos (fraudas, gases, luvas, sondas, álcool em gel, pomadas) e demais destinados aos cadeirantes. A solicitação – explica as parlamentares – tem como base o recebimento de denúncias anônimas referentes à falta dos itens acima citados, sendo que existem recursos federais disponíveis para solucionar esses impasses que atingem diretamente aqueles que precisam.

Já o requerimento número 25 solicita ao mandatário municipal relação contendo o tipo e o quantitativo de procedimentos realizados na área de obstetrícia e ginecologia na rede pública de saúde do Município e o total de recursos financeiros repassados à empresa que atua nessas áreas, conforme cláusula do contrato firmado entre a empresa e a Prefeitura Municipal de Vilhena.

>>> LEIA, ABAIXO, A PAUTA NA ÍNTEGRA: