O Núcleo de Inteligência da Polícia Militar (PM) fechou mais uma boca de fumo na tarde desta quinta-feira, 12, em Cacoal.

De acordo com as informações obtidas pelo Extra de Rondônia, o fato ocorreu na Rua Raul Pompéia, no residencial Parque Alvorada. Os policiais foram ao local onde montaram campana para que fosse realizado o cumprimento de busca e apreensão na casa.

Eles avistaram o proprietário chegando na casa, momento em que foi realizada a abordagem. De imediato já foram localizadas 6 parangas de cocaína dentro do capacete.

Durante o cumprimento das buscas na casa, foi localizada, numa bolsa que pertence à mulher do suspeito identificado pela inicial de A, a quantia de R$ 54.500,00. Ela relatou que o dinheiro seria da venda de um terreno. Porém, como não foi apresentado nenhum tipo de documento que comprovasse a transação, o dinheiro foi apreendido.

Na carteira do suspeito foram localizados mais R$ 620,00 em espécie, a maioria em notas de R$ 20,00, dois cheques um do banco ITAÚ no valor nominal de R$ 500,00 e outro do banco CREDISIS, no valor nominal de R$ 600,00, uma CNH, um aparelho celular e 03 relógios.

O suspeito trabalhava na comercialização da droga através de delivery, e é monitorado por medida cautelar em outro processo de tráfico de drogas ocorrido no dia 12 de maio de 2021, também em Cacoal.