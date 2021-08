A suposta invasão a um programa de TV, na noite desta terça-feira, 17, acabou em confusão entre o prefeito Adailton Fúria (PSD) e o vereador Paulo Henrique (PTB) no município de Cacoal.

O mandatário municipal é acusado de interromper a entrevista concedida pelo parlamentar no programa “A Voz da Comunidade”, comandada pelo apresentador Paulo Rosa.

Através das redes sociais, o vereador “detonou” o prefeito, afirmando que esteve no programa fazendo um balanço de suas ações no Poder Legislativo, citando alguns projetos de leis de sua autoria aprovados em plenário, como a lei municipal “Maria da Penha”. Paulo Henrique disse que, mesmo sancionada, o prefeito entrou com Ação de Declaratória de Inconstitucionalidade para colocar um ponto final na referida lei (Assista o desabafo AQUI).

Durante o programa, apresentador teria ligado para o prefeito para dar sua versão, mas este não teria respondido.

“De forma grosseira, ríspida, mal-educado, o prefeito de Cacoal esteve aqui, sem autorização do dono do programa, e quis participar. Ele esteve no programa para tirar satisfação. Falei da situação que está acontecendo em Cacoal, os erros crassos na administração municipal e a relação com a Câmara. O apresentador ligou para ouvir a versão do prefeito, mas não atendeu. Passou uns 10 minutos, o prefeito foi no estúdio para me intimidar. Adailton Fúria, cada dia, a população de Cacoal vai perceber que tipo de pessoa você é. Aqui você não tem voz. Você vai fazer isso com seus puxa-sacos, com seus capachos, porque aqui em Cacoal tem vereador de verdade”, desabafou Paulo Henrique

Também através das redes sociais, Fúria se manifestou a respeito do caso. “Eu estava acompanhando e passaram o programa todo me chamando lá. Deu um toque no meu telefone e eu retornei, mas não atenderam. Toda hora eles falavam que gostariam de que o prefeito estivesse aqui para poder explicar e resolvi ir lá. Não deu certo. Não me deram a oportunidade de explicar nada”.

Contudo, depois, Fúria foi até outro programa de TV, que era transmitido no mesmo momento, e falou de suas atividades à frente do Poder Executivo.