Dois jovens foram presos na quinta-feira, 19, por uma guarnição do Patrulhamento Tático Móvel (PATAMO), ao serem flagrados em posse de um revólver calibre 32 e uma motoneta Honda Biz de cor verde, com placa artesanal, em uma casa localizada na Rua RF01, no Residencial Florença, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pelo Extra de Rondônia, ao avistar a guarnição que realizava patrulhamento pela referida rua, um jovem que conduzia uma motoneta realizou uma manobra repentina, voltando para o imóvel de onde havia saído.

Diante da atitude do piloto, a guarnição se aproximou do portão e avistou que outra pessoa que também estava na casa, correu e tentou esconder um objeto que estava sobre o braço do sofá.

Após abordarem os dois suspeitos, os militares confirmaram que o tal objeto se tratava da arma de fogo acima cita e que a placa do veículo que um deles conduzia era feita de um pedaço de zinco e fita adesiva.

No imóvel ainda foram localizados 2 invólucros de cocaína e 2 de maconha, que juntos pesaram cerca de 4 gramas.

Diante do flagrante, os dois suspeitos receberam voz de prisão e foram apresentados na Delegacia da Polícia Civil para o registro do caso.