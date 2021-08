Na terça-feira, 03, servidores da Secretaria de Finanças do Estado de Rondonia (SEFIN) realizaram no posto fiscal de Vilhena, localizado na BR-364, saída para Comodoro/MT, a apreensão de mais de R$ 700 mil em bebidas que eram transportadas com notas ficais emitidas em nomes de empresas “laranjas”.

De acordo com informações levantadas pela reportagem do Extra de Rondônia, ao todo foram apreendidos 3 caminhões, que com os valores das cargas somadas, chegaram ao total de R$ 727.827,00 em bebidas.

De acordo com a assessoria da SEFIN, após a abordagem dos caminhões em Vilhena, que saíram de Santa Rita do Passa Quatro/SP, foi feito contato com a Secretaria de Estado da Fazenda (SEFA) no Pará, destino das cargas para a realização de averiguações in loco, a fim de identificar as empresas que segundo as notas emitidas, receberiam a descarga dos produtos.

Durante as averiguações, constatou-se que, de fato, as pessoas jurídicas destinatárias eram “laranjas”, de modo que as mercadorias foram apreendidas e empresa responsável pelo carregamento foi devidamente autuada.

Este tipo de fraude consiste em burlar a fiscalização e realizar a distribuição das mercadorias em locais diversos do consignado nas notas fiscais, gerando lucro superior ao informado no documento e consequentemente, sonegação de impostos.

Há informações de que ao todo seriam 4 caminhões que realizavam o referido transporte ilegal, porém, um motorista conseguiu fugir da abordagem.