Edilberto Xavier da Silva, de 39 anos, foi encontrado morto na noite de sábado, 28, na Rua Ana Nari, no bairro Alto Alegre, em Vilhena.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, Edilberto já trabalhou como segurança na Transeguro e por último estava trabalhando no Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos (DER). Ele foi encontrado sem vida no quintal de casa pela sua mulher por volta das 23 horas. A primeira vista, Edilberto tirou a própria vida.

A Polícia Militar e a Polícia Técnica Científica foram chamadas e depois dos trabalhos de praxe o corpo foi liberado para funerária São Matheus fazer a remoção.