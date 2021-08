Na manhã desta segunda-feira, exatamente às 11h32, um acidente foi registrado por uma câmera de segurança de um estabelecimento comercial no bairro Princesa Isabel, em Cacoal.

De acordo com informações colhidas pela equipe do Extra de Rondônia, a colisão aconteceu no cruzamento da Av. Nações Unidas com a Rua São Luiz.

O motociclista seguia pela via principal, momento esse em que bateu de frente com uma F-1000. A motocicleta foi arrastada por mais de 10 metros e por pouco o jovem não perdeu a vida.

A vítima, por sorte, teve apenas escoriações pelo corpo, não havendo a necessidade de levá-lo ao hospital.