O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (Ifro), campus Colorado do Oeste, abriu uma seleção para o curso de formação continuada de elaboração de currículo e entrevista de emprego. Esse curso focará em temas como empregabilidade e a participação em processos de recrutamento e seleção em diversas localidades.

O curso é totalmente gratuito e na modalidade de educação a distância. As aulas estão previstas para começar em 04 de outubro, tendo duração total de 70h. As aulas serão síncronas, ministradas no período noturno em alguns dias por semana. Qualquer alteração na programação será divulgada no site do Ifro e outros meios, após a seleção e antes do início das aulas.

São ofertadas 100 vagas para esse curso, tendo como requisitos ter ensino fundamental, mesmo que incompleto, e idade mínima de 16 anos. Os interessados devem ser inscrever por meio do formulário eletrônico de inscrição no período de 01 a 12 de setembro de 2021, anexando no formulário os documentos exigidos no item 3 do Edital 24/2021. A seleção será por ordem de inscrição, com classificação no limite de vagas do edital, sendo que haverá lista de espera para candidatos excedentes regularmente inscritos.

O Edital 24/2021 e os demais documentos do processo seletivo podem ser acessados na página: https://bit.ly/ifro-col-2021-24. Em caso de dúvidas, o candidato pode enviar mensagens para o e-mail: cursosfic.colorado@ifro.edu.br.