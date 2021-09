Cristhiano Gomes Cabral, de 30 anos, foi assassinado no domingo, 5, após discutir com o proprietário de num bar, localizado na Rua Durval Floriano, no centro de Chupinguaia. Leia (AQUI).

Conforme apurou a reportagem do Extra de Rondônia, no local estava acontecendo um torneio de sinuca, quando Cristhiano se desentendeu com o comerciante identificado pelas iniciais J.B.S., que teria dado um soco na cabeça da vítima, no qual saiu do local e pouco tempo depois, chegou em carro VW Gol, com sua esposa.

Cristhiano desceu do veículo portando um revólver, entrou no estabelecimento e em seguida testemunhas ouviram vários disparos, e logo após, Cristiano saiu correndo e o comerciante saiu atrás dele com uma faca, alcançando-o no pátio da prefeitura e desferiu vários golpes no peito da vítima que tinha já sido atingido dentro do bar com um tiro de espingarda chumbeira no rosto.

Após ter esfaqueado a vítima, o comerciante voltou para o bar e deixou a faca na área. Ele também havia sido ferido e foi socorrido por uma pessoa que o levou ao posto de saúde e devido ao estado delicado foi encaminhado para a UPA/CEV de Vilhena.