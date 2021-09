Por volta das 11h de quarta-feira, 08, uma guarnição da Polícia Militar deu cumprimento a um mandado de prisão expedido em desfavor de L. R. S., que era foragido da justiça de Ariquemes por quase 10 anos.

De acordo com informações levantadas pela reportagem do Extra de Rondônia, L. foi visto pelos militares caminhando tranquilamente pela Avenida 23, no bairro Cidade Alto, Centro de Chupinguaia.

Como já tinham conhecimento de que alguém com suas características era foragido da justiça, os policiais abordaram o suspeito, tendo ele fornecido um sobrenome que divergia do mandado de prisão existente.

Após analisarem o caso com mais cautela, os policiais descobriram que L. havia se casado recentemente e adotado um dos sobrenomes da esposa, o que fazia com que o nome pesquisado não constasse no sistema.

Após ser desmascarado, o homem acabou confessando que há alguns amos cometeu um latrocínio em Ariquemes com a ajuda do irmão, sendo ambos presos.

Após cumprir 3 anos da pena, L. foi posto em liberdade condicional, mas rompeu a tornozeleira e fugiu para Chupinguaia, onde relatou estar morando há quase 10 anos.

Diante dos fatos o foragido foi conduzido para a Delegacia da Polícia Civil de Vilhena para o registro da recaptura.