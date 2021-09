Desde as primeiras horas da manhã desta quinta-feira, 9, caminhoneiros e simpatizantes do movimento nacional em apoio ao presidente Jair Messias Bolsonaro, interromperam o transito na BR-435, na altura do secador da Amaggi, em Cerejeiras.

De acordo com os manifestantes, o bloqueio visa chamar a atenção para as reivindicações do povo brasileiro em prol de um Brasil sem autoritarismo, liberdade de expressão e um judiciário justo.

Veículos leves, carga viva, carga perecíveis estão sendo liberados no bloqueio.

>>>Vídeo abaixo:

https://