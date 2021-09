Na madrugada desta sexta-feira, 10, uma mulher sofreu um corte no pescoço provocado por um golpe de faca que recebeu de um apenado do regime semiaberto, com quem ingeria bebidas alcoólicas durante toda a noite.

De acordo com informações levantadas pela reportagem do Extra de Rondônia, quando uma guarnição da Polícia Militar chegou ao local, já se deparou com a vítima sangrando e se negando a informar quem havia lhe ferido.

Porém, a mulher acabou confessando que o autor do crime era o referido apenado, que juntamente com outras pessoas, ingeriam bebidas alcoólicas junto com ela.

Sobre o que teria causado a agressão, a mulher disse apenas que ambos começaram a discutir e partiram para a agressão física, tendo o suspeito se apossado de uma faca e agolpeado na região do pescoço.

A mulher foi socorrida ao hospital e o apenado foi apresentado na Delegacia da Polícia Civil para o registro do caso e logo após, entregue no centro de Ressocialização Cone Sul.

Nem o agressor nem a vítima relatou qual o grau de envolvimento de ambos.