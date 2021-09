Na madrugada desta segunda-feira, 13, um apenado do regime aberto de Vilhena sofreu um acidente de trânsito no km 99 da BR-435, no município de Colorado do Oeste e ao ser levado para o hospital municipal, se negou a receber atendimento médico temendo ser descoberto.

De acordo com informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, uma guarnição da Polícia Rodoviária Federal se dirigiu até o referido município para atender uma ocorrência de acidente de trânsito, mas como a vítima já tinha sido conduzida ao hospital municipal, os federais se dirigiram até a unidade e viram que apesar de apresentar várias escoriações, o homem se recusava a receber atendimento médico.

Desconfiados que algo pudesse estar errado, os policiais consultaram o nome da vítima no banco de dados de mandados de prisão e foi constatado haver um em seu desfavor em regime aberto expedido pela Comarca de Vilhena.

Diante dos fatos, o suspeito foi apresentado na Delegacia da Polícia Civil de Vilhena para o registro do caso e durante o período da manhã, foi apresentado no Fórum para providências cabíveis.

Em contato com a Colônia Penal, a reportagem foi informada de que a vítima de fato se encontrava em regime aberto, porém, não tinha autorização para estar fora de casa à noite, principalmente em outro município.

Já com relação ao mando de prisão, provavelmente foi expedido devido ao fato do apenado ter deixado de comparecer ao Fórum para assinatura de documentos que são obrigatórios de forma mensal.