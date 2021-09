Na noite de sábado, 18, uma guarnição da Forca Tática da Polícia Militar flagrou o exato momento em que um traficante vendia drogas para um de seus antigos clientes no portão de uma casa localizada na Rua D, no bairro Embratel, em Vilhena.

De acordo com informações levantadas pela reportagem do Extra de Rondônia, o Núcleo de Inteligência da Policia Militar (NI) já vinha monitorando o imóvel, quando solicitou a presença de uma guarnição para dar o “bote” certeiro.

Assim que chegou ao local, a guarnição avistou o morador C. H. B. S. entregando algo para um jovem que trajava camiseta de cor branca no portão da residência.

Ao perceberem a aproximação da viatura, os dois jovens se assustaram e correram para dentro do quintal, tendo o cliente conseguido pular o muro dos fundos, fugindo da abordagem policial. Porém, durante a fuga, o suspeito deixou cair um aparelho celular de cor vermelha e o invólucro de maconha que tinha ido comprar no local.

Já o morador C. foi preso e com ele foram encontrados mais dois invólucros de maconha similar ao deixado para trás pelo cliente, assim como, mais 223 gramas da mesma substância guardadas no armário da cozinha, juntamente com 07 gramas de cocaína e 02 gramas de crack.

Além da droga foi apreendido mais de R$ 300,00 oriundo do tráfico de drogas, que C. confessou praticar a aproximadamente um ano.

Diante dos fatos, o suspeito recebeu voz de prisão e foi apresentado na Delegacia da Polícia Civil para o registro do caso.