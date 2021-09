Na manhã deste domingo, 19, uma mulher acionou a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, após agredir o marido e acreditar que ele havia morrido.

De acordo com informações levantadas pela reportagem do Extra de Rondônia, uma guarnição recebeu ligação de uma moradora do bairro Jardim Eldorado, onde ela relatou que estava na frente de casa discutindo com o marido, quando o golpeou na região do pescoço e ele caiu aparentando estar morto.

Quando chegaram ao local, os militares viram que a suposta vitima já havia recobrado a consciência, tendo a mulher relatado que ambos são traficantes de drogas e que as brigas entre eles são constantes.

Porém, a mulher relatou ainda que nesta manhã, o marido a segurou pelo pescoço e apertou muito forte e também lhe deu um chute em uma das pernas, motivo pelo qual revidou.

Diante das alegações da mulher, foi realizada uma busca no imóvel, mas nada de ilícito foi encontrado. Já em posse do homem, os militares encontraram uma porção de maconha pesando mais de 10 gramas.

Diante dos fatos, o casal foi apresentado na Delegacia da Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros, que também foi ao local acionado pela mulher, foi liberado devido a falsa denúncia de homicídio.