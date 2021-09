Na tarde de quarta-feira, 29, policiais do 4º Batalhão de Polícia Militar (4°BPM) deflagraram a “Operação Integração” na Região do Café, Cacoal, a fim de garantir maior segurança para a população.

O objetivo da missão foi à prevenção e repressão de ilícitos penais no Estado de Rondônia e contou com ações preventivas e repressivas.

Durante as ações foi dado fiel cumprimento a um mandado de prisão e registrados mais três TCOs, sendo um em ocorrência de acidente de trânsito, outro por dano e o terceiro por porte de drogas.

Também foram realizados dois flagrantes de tráfico de drogas, sendo um deles no bairro Village do sol II, onde foi apreendido aproximadamente 256 gramas de maconha e uma balança de precisão. No outro caso, registrado no bairro Vista Alegre, foram apreendidos 102 gramas de maconha.

A operação finalizou por volta das 18h e o baixo número de ocorrências refletiu para a corporação como um ponto positivo da presença ostensiva da Polícia Militar nas ruas.