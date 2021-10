O Extra de Rondônia teve acesso a um vídeo que mostra uma fuga perigosa sobre duas rodas, que aconteceu na noite de sexta-feira, 01, em Cerejeiras.

As imagens mostram claramente o risco a que se expõe um motociclista , que conduzia um carona, ao fugir da Polícia Militar por uma das principais avenidas do município em alta velocidade e ainda retirando o pneu da frente do solo.

Segundo informações levantadas pela reportagem do site, apesar do perigo de acidente envolvendo também outros veículos, o motociclista conseguiu escapar da escapar da abordagem policial e as causas da fuga não foram esclarecidas.