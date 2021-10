Uma paciente que procurou o posto de saúde Vitalino São José, localizado no Centro de Vilhena para fazer uma consulta, entrou em contato com a reportagem do Extra de Rondônia para denunciar a situação difícil na sala de espera, uma vez que o calor no local é intenso e não há nem ventiladores.

Segundo a paciente, que trabalha como auxiliar administrativa em uma empresa privada no município, ela esteve no local durante o período da manhã e já não conseguia ficar muito tempo dentro da unidade devido ao calor, que a fazia se sentir sufocada com a máscara, tendo que sair várias vezes para não passar mal.

“Se no período da manhã estava assim, fico imaginando como não devem ser as tardes para os idosos que precisam ir ao posto e até mesmo para os servidores”, relatou a denunciante.

Em contato com a Assessoria de Comunicação da prefeitura, a reportagem do site foi informada, que devido o local ter sido reformado recentemente, a gestão está em processo de compra dos ares-condicionados, que devem ser instalados nos próximos dias.