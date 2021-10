Na noite de sábado, 9, a Polícia Militar (PM) de Cacoal registrou um acidente grave entre motocicletas na RO-371, que liga os municípios de Cacoal e Ministro Andreazza.

De acordo com informações obtidas no local, a fatalidade ocorreu na linha 5, KM 4,5 da rodovia estadual e envolveu uma motocicleta Honda Pop 100 de cor preta e uma CG titan 160 de cor vermelha.

Em um vídeo exclusivo obtido pela equipe Extra de Rondônia, é possível observar o momento exato da colisão entre as motocicletas. Na hora do sinistro, não passava mais ninguém pelo local.

A vítima Kalisson Henrique Bragança de Medeiros, de 18 anos, era morador de Ministro Andreazza e conduzia a Pop 100. O jovem teria se deslocado a Cacoal no período da tarde de sábado,09, para visitar a namorada e quando retornava outro morador de Ministro Andreazza que seguia em sentido contrário na CG titan, identificado como Evilasio Oliveira dos Santos, de 27 anos, colidiu com ele.

Com a força do impacto, os veículos ficaram totalmente destruídos. As vítimas tiveram diversas fraturas. No impacto, Evilasio foi arremessado a cerca de 50 metros do local do acidente, caindo próximo a um bueiro. Kalisson Henrique era inabilitado.

Por causa do acidente a rodovia ficou interditada por cerca de 3 horas e só foi liberada após os trabalhos da Perícia Técnica.