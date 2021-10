Uma tripla tentativa de homicídio acaba de ser registrada na Avenida 1º de Maio, região central de Vilhena, onde um homem de 21 anos, uma mulher e uma criança de apenas 2 anos foram baleados.

Segundo as primeiras informações levantadas pela reportagem do Extra de Rondônia no local do crime, as vítimas estavam dentro de casa, quando dois suspeitos chegaram ao local em uma motocicleta de cor preta e entraram aproveitando que o portão estava apenas encostado.

Assim que viu o jovem, um dos suspeitos sacou de uma pistola .40 e efetuou cerca de 6 disparos, mas além de atingir seu alvo na região da barriga e das nádegas, o atirador atingiu também a moradora e o filho dela, que estavam na casa.

Mesmo ferido o jovem conseguiu correr para a casa de uma dos vizinhos, onde foi socorrido e a mulher, que recebeu 3 tiros, sendo um deles no pescoço, ficou no imóvel com a criança, que foi baleada na nuca.

Toda as vítimas foram socorridas ao hospital, mas ainda segundo informações de testemunhas, a criança teria perdido massa cefálica e seu estado é grave.

O jovem, que era o alvo dos atiradores não reside no local e mesmo ferido conseguiu pular dois muros de residencias vizinhas para escapar da morte. Já o menino, assim que deu entrada no hospital, foi transferido com urgência para Cacoal.

A reportagem do site segue apurando o caso e trará mais informações a qualquer momento.