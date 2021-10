A prefeitura de Cacoal, juntamente com todas as suas secretarias, departamentos e setores da Administração Pública, realizou uma grande festa do Dia das Crianças nesta terça-feira, 12.

O evento contou ainda com a parceria de diversos outros órgãos de governo e entidades da iniciativa privada que se uniram para que as crianças de Cacoal tivessem uma das maiores festas de todos os tempos.

O evento não foi apenas uma simples festa das crianças, com brincadeiras e distribuição de picolés e pipocas. Teve também a entrega de 600 bicicletas como premiação aos estudantes da Rede Municipal de Ensino que participaram nos últimos dias do Concurso Gênios da Aprendizagem Criativa.

Nesse evento, os estudantes disputaram a premiação em várias categorias, entre as quais paródia, poesias, cantos etc. A organização do Concurso foi da Secretaria Municipal de Educação, com dedicação especial de todos os professores que se dedicaram ao máximo para o sucesso do concurso.

No evento, o prefeito Adailton Fúria incorporou o personagem Chapolin Colorado e o vice-prefeito, Cássio Góis, se apresentou como Superman. O objetivo de ambos foi levar um pouco de alegria a essas crianças que nos últimos meses foram privadas até de poder participar de aulas presenciais, por conta da pandemia do coronavírus, e só recentemente puderam retomar suas atividades nas salas de aulas.

Ao falar sobre o evento, Fúria estava visivelmente emocionado e agradeceu a oportunidade de realizar uma festa pela qual sempre teve grande apreço quando criança. Ele contou que agora, como prefeito, teve a oportunidade de realizar esse megaevento para as crianças do Município e enalteceu o trabalho de todos os secretários municipais e os servidores municipais envolvidos para que essa festa superasse as suas próprias expectativas.

“Como criança, sempre participei de eventos em homenagem às crianças, inclusive um que era promovido pelo ex-deputado federal Jabes Rabelo. Hoje, como prefeito, tive essa oportunidade de proporcionar um pouco de alegria às nossas crianças com essa que é apenas uma de outras festas que queremos realizar nos próximos anos”, ressaltou.

O prefeito, que o tempo todo esteve acompanhado da primeira-dama, também pousou ao lado dos filhos, brincou com a criançada e desfrutou de uma festa que esteve repleta de emoções. O estádio municipal Aglair Tonelli contou com lotação igual ou superior às decisões do campeonato estadual realizados à época em que o time da cidade chegou chegara à grande final.

AGRADECIMENTOS

Ao final do evento, o prefeito agradeceu ao Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e a todos os parceiros institucionais ou empresariais que somaram esforços para que esse grandioso evento fosse realizado em prol das crianças de Cacoal. “Propomos levar alegria à criançada e, com o apoio maciço dos servidores e de todos os parceiros que somaram esforços conosco, essa missão foi cumprida com muito êxito”, encerrou o prefeito.