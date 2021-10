Na noite de quarta-feira, 14, a Polícia Militar (PM) prendeu um homem que estava realizando a venda de entorpecentes no bairro Jardim Limoeiro, em Cacoal.

De acordo com informações colhidas pelo Extra de Rondônia, o fato aconteceu na Rua Joaquim Antônio de Lima, onde policiais foram informados de uma grande movimentação em numa casa, com entrada e saída de usuários de drogas,

Mediante a informação, guarnições foram até o local onde se depararam com um suspeito fazendo o uso da tornozeleira como morador do local. Com a chegada da polícia foi identificado que na casa havia mais uma pessoa, que alegou estar residindo no local há apenas dois dias.

Durante uma revista no local, foi logrado êxito em localizar 180 gramas de maconha, uma faca utilizada para dividir a droga, papel filme, um celular e um cartão de crédito.

Após os procedimentos de revista, os suspeitos, a droga e os pertences foram encaminhados à Delegacia, com o respectivo registro da ocorrência. O infrator que fazia o uso da tornozeleira foi flagranteado pelo crime de tráfico de drogas, Art. 33 do código penal brasileiro.