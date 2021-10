Na quarta-feira, 13, um foragido da justiça de Vilhena foi recapturado pela Polícia Militar em Cerejeiras, após uma intensa perseguição, que acabou com uma das viaturas com pneu estourado.

Segundo informações levantadas pela reportagem do Extra de Rondônia, uma guarnição realizava patrulhamento de rotina pela Rua Porto velho, quando avistou um motociclista, que ao perceber a aproximação, empreendeu fuga em alta velocidade.

Durante o “pega, não pega” por várias ruas do município, um dos pneus da viatura acabou estourando ao bater em um buraco e foi necessário o apoio de outra guarnição, que conseguiu interceptar o suspeito no cruzamento com a Rua Jô Sato.

Em revista pessoal, os militares encontraram em posse do suspeito L. R. C. C., 3 pedras de pasta base de cocaína, que ele alegou ser para uso próprio.

Em consulta nominal, foi constato que L. possuía um mandado de prisão em seu desfavor, emitido pela comarca de Vilhena no dia 10 de junho deste ano, e que já possui passagens por furto, roubo e tentativa de homicídio, dentre outros crimes.

Após ser dado fiel cumprimento ao mandado, L. foi submetido a exame de corpo de delito e entregue no presídio do município.