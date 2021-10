A deputada estadual Rosangela Donadon (PDT), parabenizou o governador Coronel Marcos Rocha pela realização do programa “Saúde no Interior” que vai oferecer 10 mil atendimentos de saúde em vários municípios de Rondônia. A parlamentar ressaltou trabalha com afinco para apoiar ações e programas como esse que beneficiam a população.

O programa do Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Saúde – Sesau, será lançado neste fim de semana no sábado(30) em Vilhena e segue no domingo (31).

Em Vilhena serão realizados 1000 atendimentos e acontece no Centro de Reabilitação. Para ser atendido é preciso estar na lista da regulação.

O programa tem como objetivo de realizar atendimentos nas áreas de ginecologia, oftalmologia, ortopedia, cardiologia, infectologista e endocrinologia e ainda cirurgias de retirada de vesícula, correção de hérnia e retirada de útero. Também integram no programa exames complementares como os laboratoriais, raio X, eletrocardiograma, mapa, holter e oftalmológico.

Para fazer parte da ação, o paciente deve ser atendido na unidade de saúde, onde receberá uma senha para ser encaminhado ao setor requerido e realizar a consulta médica. Logo após esse processo, o médico vai orientá-lo a fazer os exames solicitados, para então, realizar a cirurgia ou procedimento necessário para o tratamento.

O programa também irá acontecer em Vilhena, Rolim de Moura, São Francisco do Guaporé, Ji-Paraná, Buritis e Ariquemes e contará com vários profissionais da saúde, entre médicos especialistas, enfermeiros e equipes multidisciplinares, para acompanhar todos os pacientes atendidos.

“Estou sempre ali na Assembleia Legislativa para apoiar e votar a favor de ações como essa que contribuem para melhorar a saúde da população. O governador Marcos Rocha está de parabéns pelo trabalho”, disse a deputada Rosangela Donadon.